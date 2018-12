später lesen Viele Sternsinger feiern zunächst Aussendungsgottesdienste Teilen

Twittern

Teilen



Vor ihrem traditionellen Dreikönigssingen um den 6. Januar nehmen viele Sternsinger in Hessen und Rheinland-Pfalz an besonderen Gottesdiensten teil. An diesem Samstag (29.12.) zum Beispiel feiert der Mainzer Weihbischof Udo Markus Bentz einen Aussendungsgottesdienst in Gießen für die Sternsinger der oberhessischen Dekanate, wie das Bistum Mainz am Donnerstag mitteilte. dpa