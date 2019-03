Viele Uni-Absolventen zieht es aus dem Saarland weg

Saarländische Uni-Absolventen zieht es einer Studie zufolge für den ersten Job oft woanders hin. Unter dem Strich komme das Saarland nach Berücksichtigung zuziehender Absolventen auf ein Saldo von minus 19,7 Prozent, wie aus der am Mittwoch in Köln publizierten Studie der Universität Maastricht und des Personaldienstleisters Studitemps hervorgeht. dpa

Auf ein größeres Minus kommen im Westen nur Rheinland-Pfalz (40,1) und Schleswig-Holstein (20,1). Bundesweit die negativsten Abwanderungssalden haben Sachsen-Anhalt (minus 64,0 Prozent), Brandenburg (minus 57,1) und Thüringen (minus 49,0).

Viele Studenten drängt es nach ihrem Abschluss der Studie zufolge in die Stadtstaaten oder nach Bayern und Baden-Württemberg. Der Abwanderungssaldo für Hamburg lag beispielsweise bei rund 160 Prozent. Für die Hansestadt heißt dass, das statistisch gesehen auf 100 Studienplätze 260 Absolventen kommen, die in der Hansestadt einen Job haben wollen. Dadurch komme Hamburg finanziell sehr gut weg, für die Länder mit der Abwanderung sei das hingegen finanzieller Ballast. Universitäten werden in der Regel von den Bundesländern finanziert, es gibt aber auch Privathochschulen.

Für die Studie wurden im September 2018 bundesweit rund 18 700 Studenten und frischgebackene Absolventen befragt.

Untersuchung von Studitemps