Kriminalität Viele Verdachtsfälle auf sexualisierte Gewalt in Kirche

Bei der zentralen Meldestelle der Evangelischen Kirche im Rheinland sind von 2021 bis Mitte Dezember vergangenen Jahres 76 Meldungen zu Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt eingegangen. Zuvor seien seit 1946 auf landeskirchlicher Ebene 70 Verdachtsfälle bei Pfarrpersonen und landeskirchlichen Angestellten bekannt gewesen, sagte Vizepräses Christoph Pistorius am Donnerstag am Rande der Landessynode in Düsseldorf vor Journalisten. Beide Zahlen seien aber nicht zu addieren, da es eine Überschneidung in mindestens einem Drittel der Fälle gebe. Nur die 70 Fälle seien für die bundesweite Studie zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche und der Diakonie zur Verfügung gestellt worden, die am 25. Januar in Hannover vorgestellt werden soll. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hatte die unabhängige Studie Ende 2020 in Auftrag gegeben.