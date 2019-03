später lesen Viele weitere Waffen bei mutmaßlichem Reichsbürger entdeckt Teilen

Auch am zweiten Tag der Razzia bei einem Waffenhändler und mutmaßlichen Reichsbürger in Kordel bei Trier sind etliche Waffen gefunden worden. Bei der Durchsuchung von Wohnräumen und Lagerstätten seien insgesamt mehrere hundert Waffen und Waffenteile, Munition, Pyrotechnik und Schwarzpulver beschlagnahmt worden, bilanzierte der Sprecher der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Thomas Müller, am Freitag. dpa