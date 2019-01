später lesen Viele Wolken und immer mal wieder Regen am Wochenende Teilen

Wolken mit und ohne Regen ziehen am Wochenende über Rheinland-Pfalz und Saarland. Die Temperaturen sind meist im Plusbereich, glatt wird es kaum, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte. dpa