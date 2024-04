Deutscher Wetterdienst Viele Wolken und kaum Regen bei milden Temperaturen

Am Mittwoch bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst bewölkt, aber trocken. Zum Nachmittag und Abend lockert die Wolkendecke auf, teilte der Deutschen Wetterdienst (DWD) mit. Es weht schwacher bis mäßiger Wind. Es bleibt dabei mild: Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad sind möglich, in höheren Regionen elf Grad.