Viele Wolken und milde Temperaturen zum Wochenstart

Offenbach Die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnt stark bewölkt und mild. Zwar könne es am Montagvormittag noch vereinzelt regnen, ab dem Nachmittag bleibe es dann aber trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montagmorgen mit.

