Viele Wolken und Schauer in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen sich zum meteorologischen Frühlingsbeginn auf einen grauen Himmel und viel Regen einstellen. Mit Sonnenschein sei in den kommenden Tagen eher nicht zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit.



Am Sonntag sei es wechselnd bewölkt, am Abend komme schauerartiger Regen auf. Die Höchsttemperaturen erreichten 9 bis 13, in den Bergen 6 bis 9 Grad.