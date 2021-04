Vielfalt alter Kirschsorten am Rhein soll erhalten werden

Filsen „Bopparder Krächer“ und „Geisepitter“: Im milden Mittelrheintal haben zahlreiche seltene Kirschsorten überlebt. Nun soll auch die Deutsche Genbank Obst sie vor dem Aussterben bewahren.

Erst Blütenmeer, dann rote Farbtupfer: Im Welterbe Oberes Mittelrheintal gibt es laut dem gleichnamigen Zweckverband eine bundesweit einmalige Vielfalt alter Kirschsorten - und neue Bestrebungen zu ihrem Erhalt. „Von manchen Sorten haben nur noch ein oder zwei Bäume existiert“, sagt der Projektleiter des Verbands, Nico Melchior, der Deutschen Presse-Agentur. Um so wichtiger, dass ein sogenannter Sortengarten in Filsen am Rhein mit nachgepflanzten Kirschbäumen nun in die Deutsche Genbank Obst aufgenommen worden sei. Dieses bundesweite Netzwerk von Sortengärten wird wissenschaftlich begleitet und im Julius Kühn-Institut in Dresden koordiniert.