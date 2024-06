Handwerk Friseure am Limit: Bund fordert jetzt die Corona-Hilfen zurück

Eigentlich hatte sich Friseurmeister Guido Wirtz gerade wieder an einen Hauch von Normalität gewöhnt. Die Kunden kommen wieder – nach Corona und einem sechswöchigen Lockdown, dann Abstandsregeln, Zugangsbeschränkungen und Maskenpflicht, danach drei Preiserhöhungen in drei Jahren. Und jetzt das: Vater Staat verlangt auch noch die Corona-Hilfen zurück. „Ich bin als Unternehmer maßlos enttäuscht von der Politik. Erst zu sagen, du bekommst was und dann im Nachhinein zu sagen: Jetzt darfst du wieder zurückzahlen, weil sich alles anders entwickelt hat. Das finde ich einfach nicht gerecht“, sagt der Landesinnungsmeister des Landesverband Friseure & Kosmetik aus Körperich (Eifelkreis Bitburg-Prüm).