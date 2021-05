Vier Fähren wollen wegen Mittelrheinbrücke aufgeben

Mainz Die Betreiber von vier Fähren haben in einem Schreiben an die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) die Einstellung ihres Betriebs bei der Eröffnung der geplanten Mittelrheinbrücke angedroht.

Mit dieser Querung, deren Bau allerdings noch in der Ferne liegt, werden laut den Fährbetrieben zwischen Niederheimbach und Boppard „Umsatzverluste entstehen, die je nach Lage der Fähre am Mittelrhein zwischen 20 Prozent und 100 Prozent zu kalkulieren sind“, heißt es in dem Schreiben. „Umsatzverluste in solchen Größenordnungen bedrohen die Existenz jedes Kleinbetriebes.“