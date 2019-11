Vier Jahre „Kompass Europa“ beim Kultursommer

Mainz Der Kultursommer in Rheinland-Pfalz geht in den nächsten vier Jahren auf eine Reise rund um den europäischen Kontinent. Los geht es im nächsten Jahr mit dem Thema „Kompass Europa: Nordlichter“. „Kulturell ist Europa eng miteinander verknüpft“, sagte Kulturminister Konrad Wolf (SPD) am Montag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das werde sich auch in den rund 200 Konzerten, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen des Kultursommers widerspiegeln.

In diesem Jahr war das Thema des Kultursommers „heimat/en“. Die Veranstaltungen seien „in allen Kulturen des Landes unterwegs gewesen“, resümierte Wolf. Mit rund 700 000 Menschen blieb die Besucherzahl konstant.

Vom Thema Heimat sei es ein nahe liegender Schritt, mit „Kompass Europa“ die Perspektive auf den Kontinent auszuweiten. „Europa in der Vielfalt eignet sich darin, dass man es aufteilt.“ Die Kompassnadel wandert in den darauffolgenden Jahren im Uhrzeigersinn weiter. So geht die thematische Reise 2021 nach Osteuropa, dann nach Südeuropa und 2023 nach Westeuropa.

Die Eröffnung des Kultursommers findet am zweiten Maiwochenende in Zweibrücken mit einem Kulturfest statt. Es werden Mitwirkende aus allen acht nordeuropäischen Ländern erwartet. Weitere Veranstaltungen sind zum Beispiel Konzerte in Mainz mit Sängerinnen aus Schweden und Finnland oder eine Keramikkunst-Ausstellung in Landau.