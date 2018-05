später lesen Vier Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Koblenz Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem Auffahrunfall in Koblenz sind vier Menschen leicht verletzt worden, davon zwei Kinder. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, mussten am Montag zwei Autos anhalten. Ein nachfolgender Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das hintere der beiden auf und schob es gegen das erste Auto. Verletzt wurden die Beifahrerin des mittleren Fahrzeugs und deren Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren sowie die Fahrerin des ersten Autos. dpa