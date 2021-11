Vier Menschen bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild

Essingen Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in der Nähe von Essingen (Kreis Südliche Weinstraße) sind vier Menschen schwer verletzt worden. Eine 45-jährige Frau war mit ihrem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Dem Wagen habe eine 65 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw nicht ausweichen können. Im Auto der 45-Jährigen hätten sich auch noch zwei 14-jährige Jugendliche befunden. Die Verletzten seien nach der Rettung durch die Feuerwehr in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.