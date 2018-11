später lesen Vier mutmaßliche Einbrecher aus Großrosseln verhaftet FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Nach einem Wohnungseinbruch in Großrosseln sitzen vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Polizei in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte, waren die Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren etwa 1,5 Kilometer vom Tatort entfernt gefasst worden. dpa