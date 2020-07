Vier neue Corona-Fälle im Saarland

Ein Bett auf einer Intensivstation. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland hat sich die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch auf 2835 erhöht. Das sind vier mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken (Stand: 18.00 Uhr) mitteilte.

Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 174.