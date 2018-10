später lesen Vier Verletzte bei Autounfall FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Bei einem schweren Autounfall in der Nähe von Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor eine Frau am Freitagabend die Kontrolle über ihren Wagen und krachte in die Leitplanke. dpa