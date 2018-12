später lesen Vier Verletzte bei Brand: vermutlich wegen Feuerwerkskörper FOTO: Hauke-Christian Dittrich FOTO: Hauke-Christian Dittrich Teilen

Twittern

Teilen



Ein gezündeter Feuerwerkskörper war vermutlich die Ursache eines Kellerbrands in einem Mehrfamilienhaus in der Wormser Innenstadt. Dabei erlitten am Silvestermorgen vier Bewohner leichte Verletzungen durch das Einatmen von Rauch, wie die Polizei mitteilte. dpa