Bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der Autobahn A60 bei Prüm in der Westeifel sind am Freitag vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 19 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz zunächst mit einem Verkehrszeichen und dann mit einem nicht ordnungsgemäß geparkten Lastwagen zusammengestoßen. dpa