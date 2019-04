später lesen Vier Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße in Bad Kreuznach Teilen

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 428 in Bad Kreuznach sind zwei Männer und zwei Frauen verletzt worden. Ein 24-jähriger Mann war am Samstagnachmittag mit seinem Auto aus dem Stadtteil Bosenheim kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein 64 Jahre alter Autofahrer auf die rechte Spur in Richtung Stadt auffuhr. dpa