Vier Verletzte bei Verkehrsunfall im Westerwaldkreis

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Norken Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Norken (Westerwaldkreis) sind der Polizei zufolge vier Menschen verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein mit drei Personen besetzter Wagen am frühen Samstagmorgen auf die Bundesstraße in Richtung Kirburg abgebogen, wie die Polizeiinspektion Hachenburg mitteilte.



