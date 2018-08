später lesen Vier Verletzte bei Wohnhausbrand in Andernach Teilen

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Andernach (Kreis Mayen-Koblenz) sind vier Menschen verletzt worden - darunter drei Kinder. Das Feuer sei am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. dpa