Vier Verletzte nach Brand in Haus in Ludwigshafen

Ludwigshafen Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Ludwigshafen sind am Freitag vier Menschen durch eine Rauchgasvergiftung verletzt worden. Die Feuerwehr brachte insgesamt 20 Menschen über eine Drehleiter oder das Treppenhaus in Sicherheit, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa