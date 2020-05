Vier Wochen dicht: Freizeitparks leiden unter Zwangspause

Haßloch/Gondorf/Speyer Stille statt Kinderlachen: Seit Mitte März sind die Freizeitparks in Rheinland-Pfalz geschlossen. Jetzt winkt erstmals eine Perspektive zur Wiedereröffnung - die Landesregierung nennt den 10. Juni. Hygienekonzepte stehen bereit, die Erwartungen sind hoch.

Vorerst kein Ende der wochenlangen Corona-Zwangspause für die Freizeitparks in Rheinland-Pfalz: Erst ab dem 10. Juni dürfen sie der Landesregierung zufolge wieder öffnen - unter Auflagen. Damit zerschlagen sich die Hoffnungen, mit dem wichtigen Pfingstgeschäft zumindest einen Teil der entgangenen Umsätze wettzumachen. Ende Mai werden die Freizeitparks in Rheinland-Pfalz aber noch dicht sein. Besonders schmerzlich: Die Einrichtungen in Baden-Württemberg dürfen schon am 30. Mai öffnen.