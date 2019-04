später lesen Todesfall auf Indoor-Anlage Junge stirbt auf Spielplatz: Polizei geht von Unfall aus Teilen

Twittern

Teilen



Ein vierjähriger Junge ist am Ostersamstag auf einem Indoor-Spielplatz im pfälzischen Landau tödlich verletzt worden. Die Polizei gehe von einem Unfall aus, wie ein Sprecher der Polizei in Ludwigshafen am Sonntag sagte. dpa