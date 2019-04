später lesen Vierungskuppel: Domkapitel informiert über Restaurierung Teilen

Seit Mitte 2018 ist der Vierungsturm des Doms in Speyer komplett eingerüstet - nun rücken die weiteren Arbeiten an der Kuppel näher. Darüber informieren heute in Speyer unter anderem Dombaumeisterin Hedwig Drabik und der Leiter der kirchlichen Denkmalpflege, Wolfgang Franz. dpa