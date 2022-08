Covid-19 : Virologe und Minister Hoch werben für Tragen von Masken

Mainz Alle drei Monate eine neue Corona-Impfung? Virenexperte Bodo Plachter hält das für keine gute Idee. Eine Strategie für die Zukunft müsse anders aussehen. Minister Hoch fordert vom Bund mit Blick auf den Herbst schnelles Handeln.

Bei den Corona-Infektionen rollt derzeit die Sommerwelle durchs Land. Doch bereits jetzt richtet sich der Blick auf Herbst und Winter, wenn mit einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu rechnen ist. Was steht den Menschen in Rheinland-Pfalz bevor? Der Mainzer Virologe Bodo Plachter erwartet nach derzeitigem Stand weniger einschneidende Maßnahmen als in den Vorjahren. „Wenn die Lage so bleibt, wie sie jetzt ist, wird das öffentliche Leben im bevorstehenden Herbst und Winter vermutlich nicht mehr so beeinträchtigt wie in den vergangenen beiden Jahren sein und kein umfassender Lockdown nötig werden“, sagte er im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.