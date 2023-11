Mainz/Trier Wie stark ist mein Haus bei Starkregen gefährdet?

In Hochstetten-Dhaun (Kreis Bad Kreuznach) regnet es. Nicht nur ein bisschen, es regnet richtig viel. Auf den Grünstreifen am Wäldchen, den Bahngleisen und Straßenzügen sammelt sich Wasser. An manchen Stellen entstehen zunächst nur kleine Pfützen, an anderen Örtlichkeiten, etwa im Industriegebiet, richtige Wasseransammlungen. Rund um eine Industriehalle bildet sich eine Seenlandschaft, kleine Wellengänge sind zu beobachten. Die Produktionsstätte färbt sich rot - ein Alarmsignal. Regnet es nun eine Stunde, steht das betroffene Gebäude schon 1,3 Meter unter Wasser. Hochstetten-Dhaun ist am Freitag Gegenstand einer 3-D-Simulation eines Starkregenereignisses. Das rheinland-pfälzische Klimaschutz- und Umweltministerium präsentiert hier heute ein Simulationssystem für Starkregengefahren und neue, landesweite Sturzflutgefahrenkarten.