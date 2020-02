Vize-Vorsitzender droht Ausschluss aus FDP-Fraktion

Mainz Die FDP-Abgeordnete Helga Lerch hat sich in ihrer eigenen Fraktion so unbeliebt gemacht, dass einige sie loswerden wollen. Ein Grund sind Äußerungen über das Verhalten der Schulaufsicht bei sexuellen Übergriffen.

Die FDP-Bildungspolitikerin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lerch hatte in einem Landtagsausschuss gesagt, dass die Schulaufsicht bei sexuellen Übergriffen gegen Schüler nach ihrer Erfahrung lange zögere, Kollegen aus dem Schuldienst zu entfernen. Oft komme es zu Versetzungen an andere Schulen, später kehrten Lehrer wieder an eine Schule in der Region zurück, in der die Betroffenen wohnten. Auf Antrag der CDU-Fraktion befasste sich daraufhin am Freitag eine Sondersitzung mit dem Thema.