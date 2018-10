Völklinger Hütte hat jetzt Erinnerungsort für Zwangsarbeiter

Es ist eine Installation, die emotional berührt: Zwischen eng aufeinander gestapelten rostigen Archivkästen liegt ein Kleiderberg aus schwarzen Hosen und Jacken. Aus allen Ecken des Raumes werden die Namen der Zwangsarbeiter geflüstert, die im Zweiten Weltkrieg in der Völklinger Hütte arbeiten mussten. dpa

Mit dieser Installation hat der französische Künstler Christian Boltanski für das Weltkulturerbe Völklinger Hütte einen Erinnerungsort für die Zwangsarbeit in dem einstigen Eisenwerk geschaffen.

Nach Angaben der Weltkulturerbestätte in Völklingen waren insgesamt 12 393 Männer, Frauen und Kinder aus 20 Ländern im Zweiten Weltkrieg in der Hütte als Zwangsarbeiter registriert. 261 von ihnen seien gestorben, darunter 60 Kinder. Das Kunstwerk in der Sinteranlage solle die Erinnerung an diese Menschen wachhalten und erlebbar machen, hieß es. Es sei ab dem 1. November für Publikum geöffnet.

„Mit der Installation "Die Zwangsarbeiter - Erinnerungsort in der Völklinger Hütte" erschließen wir die Erinnerung an das Thema Zwangsarbeit vollständig neu“, sagte der Generaldirektor des Weltkulturerbes Völklinger Hütte, Meinrad Maria Grewenig. Boltanskis Arbeit führe „in die dunkelste Zeit der Völklinger Hütte und der Industriekultur“. Der Ort sei mit der Dokumentation der Forschungsergebnisse verbunden. So etwas sei einzigartig, hieß es.

Weltkulturerbe Völklinger Hütte zu Installationen von Christian Boltanski