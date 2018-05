später lesen Völklinger Hütte zeigt Ausstellung zu Queen Elizabeth II. Teilen

Passend zur royalen Hochzeit in Großbritannien zeigt das Weltkulturerbe Völklinger Hütte von Samstag (19.) an eine Ausstellung über die britische Königin. „Queen Elizabeth II. ist wahrscheinlich die letzte Ikone unserer Zeitgeschichte“, sagte Generaldirektor Meinrad Maria Grewenig am Freitag in Völklingen. In ihrem Leben spiegele sich eine ganze Epoche. Der Titel der Schau lautet „Legende Queen Elizabeth II. Sammlung Luciano Pelizzari“. Sie lässt 90 Jahre in Bildern der Queen lebendig werden, auch mit Gemälden, Briefmarken und Münzen. Die Ausstellung dauert bis zum 6. Januar 2019. dpa