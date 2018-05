später lesen Völklinger Hütte zeigt Ausstellung zu Queen Elizabeth Teilen

Pünktlich zur royalen Hochzeit in Großbritannien zeigt das Museum Völklinger Hütte eine Ausstellung über die britische Queen. Unter dem Motto „Legende Queen Elizabeth II. Sammlung Luciano Pelizzari“ werden unter anderem Fotos, Gemälde, Münzen und Briefmarken mit dem Konterfei der Monarchin gezeigt. Heute informiert das Weltkulturerbe Völklinger Hütte über die Schau und gewährt erste Einblicke. Für Besucher öffnet die Ausstellung am Samstag. Genau an dem Tag heiratet der britische Prinz Harry die US-Schauspielerin Meghan Markle. Die Ausstellung in Völklingen ist bis Anfang Januar 2019 zu sehen. dpa