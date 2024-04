CDU-Politiker Vogel: Ministerpräsident als Kanzler geeigneter als Merz

Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel, sieht CDU-Chef Friedrich Merz nicht zwingend als Kanzlerkandidat der Union. „Sollte sich die Frage in Kürze stellen, will ich das nicht ausschließen. Sollte sich die Frage erst bei der nächsten Bundestagswahl stellen, würde ich denken, dass es einen anderen Kanzlerkandidaten gibt“, sagte der CDU-Politiker in einem Gespräch mit der „Zeit“-Beilage „Christ & Welt“ (Donnerstag).