Landwirtschaft : Vogelgrippe erreicht Rheinland-Pfalz – Was jetzt zu beachten ist

Vogelgrippe erreicht Rheinland-Pfalz – Was jetzt zu beachten ist

Trier/Bitburg/Wittlich/Daun Schlechte Nachrichten für Geflügelhalter und Vogelliebhaber: Die Vogelgrippe hat Rheinland-Pfalz erreicht. Worauf Spaziergänger und Geflügelhalter jetzt achten sollten.

Im September war sie bereits in Luxemburg angekommen, nun hat die Vogelgrippe auch Rheinland-Pfalz erreicht. Das Veterinäramt Bitburg-Prüm und das rheinland-pfälzische Umweltministerium warnen. Es gelte nun zu verhindern, dass die Tierseuche auf Hausgeflügel übergreift.

Hier wurden infizierte Vögel gefunden

An zwei Seen im Westerwaldkreis waren mehrere verendete Wildvögel gefunden worden, bei denen der Verdacht einer Infektion mit dem H5N1-Virus inzwischen durch das Friedrich-Löffler-Institut bestätigt wurde. Im Westerwald müssen Hühner nun in den Ställen bleiben. Die schlechte Nachricht ist: Das Friedrich-Loeffler-Institut – das Bundesinstitut für Tiergesundheit – stuft das Risiko, dass sich die Vogelgrippe ausbreitet, beim aktuellen Herbstzug von Vögeln als hoch ein.