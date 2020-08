Rheinland-Pfalz : Wirtschaftsminister und FDP-General in einer Person? Trierer Politikforscher zweifelt an Plänen von Volker Wissing

Wieso der Parteienexperte Uwe Jun eine Doppelfunktion in Bund und Land kritisch sieht, warum er den Liberalen in Rheinland-Pfalz große Probleme prophezeit und weshalb er noch nicht an eine Ampelkoalition in Berlin glaubt.

Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing soll neuer FDP-Generalsekretär im Bund werden und Linda Teuteberg beerben. Minister in Mainz will der Pfälzer aber bis zum Ende der Legislaturperiode bleiben. Der Trierer Parteienforscher Uwe Jun zweifelt an, wie das gelingen soll. „FDP-Bundeschef Christian Lindner hat öffentlich selber beklagt, dass er bislang zu wenig Unterstützung erfahren hat. Diese wird Volker Wissing aber nur durch physische Präsenz in Berlin gewährleisten können. Ich weiß nicht, inwieweit er das mit dem Amt des Wirtschaftsministers in Einklang bringen will, wo es seine hundertprozentige Präsenz braucht, um das Land aus der schwierigen Corona-Krise zu führen“, sagte Jun unserer Zeitung.

Kritik äußerten auch CDU und Freie Wähler in Rheinland-Pfalz. CDU-Generalsekretär Gerd Schreiner monierte: „Volker Wissing wird ein Wirtschaftsminister sein, der nicht da ist. Wir befinden uns weiterhin in einer herausfordernden Krise, und es ist respektlos gegenüber den Unternehmen im Land, dass sie gerade jetzt nur noch einen halben Wirtschaftsminister haben sollen.“ Die Freien Wähler, die nicht im Mainzer Landtag sitzen, forderten Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf, das Kabinett umzubilden und Wissing nacch Berlin zu entlassen. Landeschef Stephan Wefelscheid sagte: „Die aktuelle Wirtschaftssituation erfordert es, dass Rheinland-Pfalz einen Wirtschaftsminister hat, der zu 100 Prozent für das Amt und für das Land brennt. Keinen der seinen Koffer seit Jahren in Berlin stehen sieht und jetzt als letztes liberales Aufgebot zum Generalsekretär gewählt werden soll.“

Ob Wissing die FDP noch in den Landtagswahlkampf 2021 führt, lässt er bislang offen. Sollte er auf eine Kandidatur verzichten und voll auf den Bund setzen, gilt die Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt als Favoritin für den ersten Listenplatz. Der Trierer Parteienforscher Jun erwartet in dem Fall aber Probleme für die Liberalen. "Für die FDP in Rheinland-Pfalz ist der Abgang von Volker Wissing ein herber Schlag, weil ein Garant für die Funktionsfähigkeit der Ampel und das Aushängeschild der Landespartei von Bord geht, für das es keinen geborenen Nachfolger gibt“, sagt der Trierer.

Für eine sinnvolle Entscheidung hält es Jun dagegen, Wissing als neuen FDP-Generalsekretär vorzuschlagen, weil sich der Pfälzer in Rheinland-Pfalz den Ruf eines Wahlkämpfers erworben habe, der Wahlkämpfe auch gewinnen könne. Als General würden auf Wissing und die in Umfragen gebeutelte FDP ohnehin gleich harte Aufgaben warten: 2021 stehen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an. Berlin wählt ein neues Abgeordnetenhaus. Im September des kommenden Jahres wartet bereits die Bundestagswahl.