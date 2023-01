Finanzen : Neue Mega-Bankenhochzeit: Volksbanken Trier und Eifel fusionieren

Die Volksbank Trier und ihr Hauptstandort in der Herzogenbuscher Straße. Archiv-Foto: Christiane Wolff Foto: Christiane Wolff

Eine große Mega-Bankenhochzeit in der Region Trier steht an: Die Volksbanken Trier und Eifel wollen fusionieren - was jetzt schon bekannt ist.

Gemunkelt haben viele schon lange, doch nun ist die Katze aus dem Sack: Die nächste große Bankenfusion in der Region Trier steht an. Zur Stunde informieren die beiden Vorstände der Volksbanken Trier und Eifel darüber, dass sie künftig zusammengehen wollen. Mit der neuen Bankenhochzeit entsteht in der Region Trier nach der Sparkasse Trier (Bilanzsumme 2021: gut 5,2 Milliarden Euro) das zweitgrößte Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von rund 4,3 Milliarden Euro (Volksbank Trier 2021 rund 2,4 Milliarden Euro, Volksbank Eifel aktuell gut 2,0 Milliarden Euro). Rund 77.000 Mitglieder vereint künftig die neue regionale Volksbank mit rund 620 Beschäftigten (ausführlicher Bericht folgt).