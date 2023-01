Finanzen : Neue Mega-Bankenhochzeit in der Region: Volksbanken Trier und Eifel fusionieren

Die Volksbank Trier und ihr Hauptstandort in der Herzogenbuscher Straße. Archiv-Foto: Christiane Wolff Foto: Christiane Wolff

Update Eine große Mega-Bankenhochzeit in der Region Trier steht an: Die Volksbanken Trier und Eifel wollen fusionieren. Was geplant ist und was das für Kunden und Mitarbeiter bedeutet.

Volksbank Trier Eifel e.G.: So wird die neue, größte Genossenschaftsbank in der Region Trier von 2024 an heißen. Denn die Volksbank Eifel und die Volksbank Trier wollen fusionieren. Ausschlaggebend dafür ist, dass die insgesamt knapp 77.100 Genossenschaftsmitglieder der Bankenhochzeit im Laufe des Frühjahrs bei ihren Vertreterversammlungen zustimmen.

Info Zahlen und Fakten: So groß wird die neue Volksbank Trier Eifel Trier/Bitburg Mit der neuen Volksbank Trier Eifel e.G. entsteht nach der Sparkasse Trier nun das zweitgrößte Kreditinstitut der Region Trier mit Hauptstandort Trier. In Hermeskeil, Saarburg, Schweich, Trier, Bitburg, Prüm und Gerolstein soll es autonom agierende Regionaldirektionen mit größerer Entscheidungsbefügnis geben. Hier die wichtigsten Kennzahlen (in Klammern dazu die Vergleichszahlen der Sparkasse Trier analog zum letzten verfügbaren Jahresbericht 2021): Bilanzsumme: 4,3 Milliarden Euro (Sparkasse Trier 5,2 Milliarden Euro) Kundenkredite: rund 3,4 Milliarden Euro (Sparkasse Trier 4,1 Milliarden Euro) Kundeneinlagen: rund 3,2 Milliarden Euro (Sparkasse Trier rund 4 Milliarden Euro) Gesamtes Kundenwertvolumen, also von den Volksbanken aus Trier und der Eifel selbst oder durch Partnerunternehmen wie R+V oder DZ Hyp betreute Vermögenswerte: gut 9,4 Milliarden Euro Filialen: 38 (Sparkasse Trier 35) Mitarbeiter: 589 (Sparkasse Trier 760) Mitglieder der neuen Genossenschaftsbank Volksbank Trier Eifel: 77.100

Mit rund 147.200 Kunden und einer Bilanzsumme von 4,3 Milliarden Euro wird die Volksbank Trier Eifel nach der Sparkasse Trier so zur Nummer zwei aller Regionalbanken zwischen Gerolstein und Saarburg aufsteigen. „Wir wollen unsere Kräfte bündeln und unsere Zukunft gemeinsam gestalten – als attraktiver Finanzdienstleister und Arbeitgeber“, sagt Alfons Jochen, neben Peter Michels und Norbert Friedrich Vorstand der Volksbank Trier. „Wie bei einem Puzzle werden zwei Teile zusammengefügt, die zusammengehören.“ Und Friedrich ergänzt: „Wir sind keine städtische Volksbank von Trier, Bitburg oder Prüm, sondern schön sauber regional.“ Dazu passt es denn auch, dass zwar das Oberzentrum Trier Hauptsitz der neuen Bank werden soll, die Volksbank Eifel aber die Trierer Genossenschaftler „aus steuertechnischen Gründen“ (Friedrich) übernimmt.

Ob Grundstückserschließung, Unternehmensbeteiligung, Investitionen in erneuerbare Energien oder Start-Up-Finanzierung: In Bitburg, Prüm, Gerolstein, Trier, Schweich, Saarburg und Hermeskeil sollen die Regionaldirektionen in ihren Entscheidungen autonom aufgestellt werden und ihr Portfolio ausbauen. „Wir wollen mit den Menschen im Gespräch bleiben, jüngere Kunden gewinnen und uns durch mehr als nur Geld und Zinsen auszeichnen“, sagt Andreas Theis, neben Michael Simonis Volksbank-Eifel-Vorstand, zur Strategie. Dazu benötige die Bank allerdings eine gewisse Größe. Und hier wolle man sich den Kunden anpassen, auch in der Beratung – ob online oder vor Ort. Deshalb soll es auch keine Entlassungswelle unter den knapp 600 Beschäftigten geben. „Im Gegenteil. Wir müssen viel Spezialwissen aufbauen, um die Schlagkraft zu erhöhen“, sagt Theis.

Beide Genossenschaftsbanken haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder vergrößert – die Volksbank Eifel zuletzt 2022 um Irrel und die Volksbank Trier um Hochwald-Saarburg 2015. Damit liegen sie im Bundestrend: Allein seit Jahresbeginn sind bereits 35 Genossenschaftsbanken und neun Sparkassen durch Fusionen vom deutschen Markt verschwunden. Als Hauptgründe werden neben Digitalisierung und Regulierung auch fehlende Beschäftigte genannt.