Exklusiv Parteichef kandidiert erneut: „Hat die SPD die Bodenhaftung verloren, Herr Lewentz?“

Im Oktober vergangenen Jahres musste Roger Lewentz als Innenminister zurücktreten. Der heute 60-Jährige war wegen seiner Rolle als Innenminister während der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal mächtig in die Kritik geraten. Lewentz übernahm schließlich für in seinem "Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung". Danach war die Frage offen, ob er SPD-Landesvorsitzender bleiben kann und will. Der Sozialdemokrat will. Bis 2025. Das gab er vor der politischen Sommerpause bekannt.