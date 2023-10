Fotostrecke Ein Serriger im Weinkeller und ein Ritter, der Trier belagerte: Das gibt es im Naheland zu entdecken

Noch mehr Historie lässt sich in Meisenheim atmen. Das Städtchen am Nahe-Nebenfluss hat im Lauf seiner langen Geschichte keine Zerstörungen über sich ergehen lassen müssen. Seine heute noch zu bewundernden Schätze stammen aus den Zeiten der Veldenzer (1154-1444), Wittelsbacher (1444-1797) und Hessen-Homburger (1815-1866): Wehrtürme, Stadtmauer, Gelbes Haus, Schlosskirche, Rathaus, Markthalle, Herzog-Wolfgang-Haus, Adelshöfe, Ritterherberge und Bürgerhäuser. Meisenheim, eine Perle des Nahelands, liegt zwar nicht an der Nahe, sondern am Nebenfluss Glan, der hier einst die Grenze zwischen der bayerischen Rheinpfalz und der preußischen Rheinprovinz bildete. Davon zeugt ein renovierter Grenzstein an der Glanbrücke am Untertor.