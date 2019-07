Vollbrand in Stallungen und Heulager: 250 000 Euro Schaden

Lebach In Lebach (Landkreis Saarlouis) sind in der Nacht zum Freitag zwei Stallungen mit gelagertem Heu in Brand geraten. Rund 500 Heuballen und mehrere landwirtschaftliche Fahrzeuge seien zerstört worden, sagte ein Sprecher Polizei.

