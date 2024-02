Verkehr Vollsperrung der A6 bei Schwetzingen bis Montagmorgen

Schwetzingen · Autofahrer brauchen am Wochenende viel Geduld: Wegen geplanter Bauarbeiten wird die Autobahn 6 bei Schwetzingen für mehrere Tage voll gesperrt. Bereits am Donnerstagabend um 20.00 Uhr sollten die Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim geschlossen werden, wie die Autobahn GmbH Südwest mitteilte.

29.02.2024 , 05:41 Uhr

Zwei Umleitungsschilder zeigen in unterschiedliche Richtungen. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Von Freitag 20.00 Uhr bis Montag 5.00 Uhr wird die A6 dann in beide Richtungen gesperrt sein. Die Autobahn GmbH plant, den Verkehr großräumig umzuleiten und mit Wegweisern darauf hinzuweisen. Reisenden wird empfohlen, sich an die Umleitungen zu halten und eigene Navigationssysteme auszuschalten. Das vermeide Belastungen auf vermeintlichen Schleichwegen und schone die Anwohner. Während der Vollsperrung soll eine Überführung der B39 abgebaut werden. © dpa-infocom, dpa:240229-99-163053/3

(dpa)