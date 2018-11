später lesen Vollsperrung wegen Abbruchs an Schiersteiner Brücke Teilen

Wegen der Abbrucharbeiten am Problemteil der Schiersteiner Brücke muss die Autobahn 643 in der kommenden Woche in einem Bereich erneut voll gesperrt werden. Von Montagabend um 21 Uhr bis Dienstagmorgen um 5 Uhr kann die Abfahrt Mainz-Mombach aus Wiesbaden kommend und die gleichnamige Auffahrt in Richtung Bingen nicht genutzt werden. dpa