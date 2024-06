Europawahl Von Polen über Frankreich und Belgien nach Trier: Warum eine Weltbürgerin zur EU-Wahl aufruft

Agnieszka Teodorczyk-Demeulenaere weiß, wie zerbrechlich und verletzlich die Demokratie ist, weiß, warum sie am Sonntag unbedingt bei der Wahl des Europäischen Parlaments ihre Stimme hier in Trier abgeben will. Die gebürtige Polin hat erlebt, wie ihr Heimatland nicht nur vor genau 35 Jahren erstmals frei wählen durfte, sondern zuletzt über acht Jahre lang von Rechtspopulisten und Nationalisten regiert worden ist. Wie nach und nach Menschenrechte, Frauenrechte, Pressefreiheit, der Rechtsstaat als Ganzes auf der Kippe standen. „Es ist für mich eine natürliche Entscheidung, meine politischen Vertreter selbst zu wählen“, sagt sie.