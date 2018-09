später lesen Vom Saarland bis zu Spanien: Bahn eröffnet Frachtstrecke Teilen

Die Bahn will am (heutigen) Dienstag im südfranzösischen Perpignan eine neue Frachtverbindung nach Saarbrücken offiziell eröffnen. Die Züge transportieren sowohl Container als auch Sattelschlepper-Anhänger, wie die deutsche Botschaft in Paris mitteilte. dpa