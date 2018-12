später lesen Von Auto angefahrene Frau stirbt in Krankenhaus FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Eine bei einem Unfall in Worms verletzte 77-Jährige ist im Krankenhaus gestorben. Sie erlag am Samstag ihren Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Sie war den Angaben zufolge am Freitagabend bei roter Ampel über die Straße gegangen und von einem Auto erfasst worden. dpa