Von Auto erfasst: 10-jähriges Mädchen schwer verletzt

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Foto: Nicolas Armer/dpa.

Ludwigshafen Ein 10 Jahre altes Mädchen ist in Ludwigshafen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte das Mädchen am Freitag mit seinem Rad eine Straße überqueren.

