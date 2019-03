Im Rhein-Hunsrück-Kreis ist ein Motorradfahrer von einem Auto erfasst und getötet worden. Der 56 Jahre alte Mann sei am Samstag als letzter Fahrer einer Motorradkolonne zwischen Rheinböllen und Liebshausen unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. dpa

Als er auf gerade Strecke am rechten Fahrbahnrand hielt, erfasste ihn ein Auto. Der Motorradfahrer wurde in den Straßengraben geschleudert. Er starb noch am Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen habe die Fahrerin des Wagens die Situation zu spät überblickt, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.

