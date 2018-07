Von Baum getroffener Junge ist wieder daheim

Der zwölf Jahre alte Junge, der beim Spielen in einem Waldstück im Westerwaldkreis von einem morschen Baum getroffen wurde, hat die Klinik wieder verlassen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, ist das verletzte Kind wieder daheim bei seiner Familie. dpa

Der Junge war am Freitag beim Spielen mit anderen Kindern in einem Waldstück hinter der Schule von einem morschen Baum getroffen worden. Eines der spielenden Kinder hatte sich zuvor gegen einen Baum gelehnt, der umfiel und weitere morsche Bäume mitriss, wie die Polizei berichtete.

Der verletzte Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach dem Unfall ermittele die Staatsanwaltschaft und prüft, ob jemand für den Unfall in Nister-Möhrendorf hafte, wie ein Sprecher der Behörde am Dienstag mitteilte. Mit ersten Ergebnissen sei nicht vor kommender Woche zu rechnen.