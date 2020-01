1,1 Promille Alkohol : Von der Freundin verlassen - Jugendlicher randaliert: Autos beschädigt

Losheim Wegen akutem Trennungsschmerz hat ein 15 Jahre alter Jugendlicher in Losheim (Landkreis Merzig-Wadern) bei mehreren Autos den Lack zerkratzt und Reifen zerstochen.

Anwohner meldeten der Polizei am Sonntagabend, dass der Jugendliche Autos beschädigte, die auf dem Parkplatz eines benachbarten Pflegeheims standen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Ermittlungen ergaben, dass der 15-Jährige wohl auch versuchte, drei Autos aufzubrechen. Auch zwei Lampen der Parkplatzbeleuchtung soll der Jugendliche beschädigt haben. Bereits am Samstag waren an einem ebenfalls auf dem Parkplatz stehenden Autos zwei Reifen zerstochen worden.