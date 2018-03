später lesen Von der Fürsorge zur Selbstbestimmung: Neues Gesetz FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Die Unterstützung von Land und Kommunen für 37 000 Menschen mit Behinderungen wird auf eine neue Grundlage gestellt. Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) stellte am Donnerstag in Mainz die Grundlinien einer Regelung vor, mit dem das Bundesteilhabegesetz in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden soll. Der Gesetzentwurf des Ministeriums wurde am Dienstag vom Kabinett gebilligt, nun muss der Landtag noch darüber beraten und das Gesetz verabschieden. dpa